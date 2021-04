Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 3 aprile 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 3 aprile 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 3 aprile 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tante ospiti. In studio, nella puntata che va in onda la vigilia di Pasqua, i tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, per un primo bilancio di questa esperienza. Un modo per analizzare meglio i concorrenti di questa edizione, svelare retroscena inedito e parlare del loro rapporto, che seppur nato da poco, è già solido. Reduce dal Festival di Sanremo, ospite di Silvia Toffanin è Francesca Michielin, che ha duettato con Fedez nel brano, già disco di platino, Chiamami per nome. La canzone è ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes, ed è tra i brani più trasmessi in radio. La cantante parlerà delle emozioni vissute sul palco dell’Ariston, ma anche anche della sua carriera e della vita privata.

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi, secondo le anticipazioni, anche Max Pezzali, uno dei artisti più in voga negli anni Novanta e non solo, e lo scrittore Fabio Volo, protagonista con Giulia De Lellis del nuovo film “Genitori vs Influencer”. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 3 aprile 2021, alle ore 16 su Canale 5.

