Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 marzo 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 27 marzo 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 27 marzo 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tante ospiti. In primis Maria Elena Boschi per un racconto a cuore aperto. Nata nel 1981 in provincia di Arezzo, Boschi si laurea in giurisprudenza per intraprendere la professione di avvocato. Esordisce in politica nel 2008, e passo dopo passo arriva a ricoprire ruoli molto importanti come sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio e ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Oggi è capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. Da circa un anno Maria Elena Boschi è legata sentimentalmente all’attore Giulio Berruti.

Ospite a Verissimo poi Noemi. La cantante, che da poco si è esibita a Sanremo con la sua canzone Glicine, si racconterà a Silvia Toffanin. Noemi, qualche settimana fa, aveva stupito tutti con la sua “metamorfosi”, che nel suo caso è stata mentale, prima ancora che fisica. Ci sarà anche Daniele Scardina. Noto con lo pseudonimo di King Toretto, Scardina è un pugile italiano che ha vinto nella sua carriera numerosi riconoscimenti, di recente ha conquistato anche il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”. A Verissimo poi la mitica coppia composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che, da lunedì 29 marzo, tornano insieme dietro il bancone di “Striscia la notizia”. I due conduttori si racconteranno a Silvia Toffanin. Gerry Scotti è da poco diventato nonno. Sarà ospite anche Francesco Arca, attore molto amato, ma soprattutto un dolcissimo papà. Protagonista della nuova serie “Svegliati amore mio”. A Verissimo si racconterà ​Lucilla Agosti, conduttrice e da poco anche scrittrice. In studio infine anche Gigliola Cinquetti per ripercorrere la sua lunga carriera musicale e parlare della sua vita. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 27 marzo 2021, alle ore 16 su Canale 5.

