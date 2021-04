Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 aprile 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 24 aprile 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 24 aprile 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tanti ospiti. Oltre alla ballerina Martina Miliddi, e alle insegnanti di Amici Arisa e Lorella Cuccarini, tra i tanti ospiti anche Paolo e Massimo Ciavarro che racconteranno a Silvia Toffanin il loro rapporto, i loro amori e le loro carriere. Massimo Ciavarro, classe 1957, deve la sua fama da sex symbol prima al diffondersi dei fotoromanzi negli anni ’70 e successivamente a una serie di pellicole che hanno segnato la sua carriera. Paolo Ciavarro, 29 anni, si è fatto strada fin da giovane nel mondo della televisione. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip dove incontra la sua attuale fidanzata Clizia Incorvaia.

Sono state nemiche per anni e poi è scoppiata una bellissima amicizia. Per la prima volta insieme a Verissimo Marcella Bella e Donatella Rettore. Lei è una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano. In studio Monica Guerritore. Ospite di Verissimo sarà poi Don Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti, che racconta nel libro Tutto ma prete mai il suo complesso percorso spirituale. Infine, Gianluca Gazzoli, speaker di radio Deejay, parla per la prima volta dei suoi problemi di salute. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 24 aprile 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.

