Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 17 aprile 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 17 aprile 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 17 aprile 2021, eccezionalmente alle ore 17 su Canale 5.

Cambia l’orario di Verissimo

Eccezionalmente per la puntata di oggi, 17 aprile 2021, Verissimo andrà in onda alle ore 17 e non alle 16, sempre ovviamente su Canale 5. Un cambio d’orario dovuto al fatto che oggi, dalle 15.30, ci sarà uno speciale in diretta del Tg5 per seguire i funerali del principe Filippo, la cui cerimonia inizierà alle 16 italiane. Per questo la puntata di oggi di Verissimo slitta di un’ora.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tante ospiti. La puntata sarà dedicata ad alcuni protagonisti di Amici 20, il talent di Maria De Filippi che anche quest’anno sta registrando ascolti record. Tra gli ospiti più attesi, la vulcanica insegnante di danza Alessandra Celentano, amata e odiata dal pubblico che segue il talent, di sicuro da tanti anni una colonna portante imprescindibile di Amici. La nipote del Molleggiato si racconterà a cuore aperto: dalla grande passione per la danza che l’ha portata ad esibirsi alla Scala di Milano fino alla malattia che l’ha costretta ad appendere le scarpette al chiodo.

Nello studio di Silvia Toffanin anche Rudy Zerbi: il critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico e DJ italiano è pronto a raccontarsi tra vita privata e professionale. Ospiti della puntata di Verissimo del 17 aprile anche Lorella Cuccarini, tornata in Mediaset come professoressa di danza del talent show di Canale 5, e Arisa, professoressa di canto reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Potevi di fare di più”. Infine spazio a due concorrenti che sono stati eliminati dal serale: la cantante Enula Bareggi e la ballerina Rosa Di Grazia, i quali racconteranno la loro esperienza ad Amici. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 17 aprile 2021, alle ore 17 su Canale 5.

