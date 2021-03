Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 13 marzo 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 13 marzo 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 13 marzo 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tante ospiti. In primis Sabrina Ferilli. L’attrice, vincitrice di numerosi premi tra cui cinque Nastri d’argento e quattro candidature al David di Donatello, si racconterà a Silvia Toffanin. Sarà ospite anche Orietta Berti che ha fatto davvero innamorare tutti con la sua musica e i suoi look. Una delle più grandi cantanti italiane, la sua è una carriera che non ha bisogno di presentazioni. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 ha conquistato tutti anche con la sua simpatia, tanto da essere “incoronata” regina dei social dove sono circolati video e meme che la vedono protagonista. Infine sarà ospite a Verissimo anche Ilary Blasi, pronta per una nuova avventura. La conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi si racconterà a Silvia Toffanin. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 13 marzo 2021, alle ore 16 su Canale 5.

