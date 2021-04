Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 10 aprile 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 10 aprile 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 10 aprile 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tante ospiti. In studio i giudici di Amici 20, il talent di Maria De Filippi che anche quest’anno sta registrando ascolti record. Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto parleranno della loro avventura e si racconteranno anche per ciò che riguarda la vita privata. Non mancheranno retroscena e aneddoti inediti sul serale, in vista della puntata di questa sera. Lo spazio dedicato ad Amici, secondo le anticipazioni di Verissimo, prosegue con un altro volto amatissimo di questa edizione: ospite di Silvia Toffanin sarà Tommaso Stanziani, il ballerino eliminato durante la scorsa puntata, cosa che ha suscitato un mare di polemiche da parte dei fan.

Considerato tra gli allievi più bravi della scuola, Tommaso si racconterà in maniera del tutto inedita. E ancora, in vista del debutto del loro show in prima serata su Canale 5, nello studio di Verissimo arrivano Pio e Amedeo. Venerdì prossimo, 16 aprile, il duo pugliese esordirà sulla rete ammiraglia con Felicissima sera. Infine ospiti di Silvia Toffanin la coppia Alvaro Morata e Alice Campello, pronti a raccontare il proprio amore. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 10 aprile 2021, alle ore 16 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv venerdì 9 aprile: vince Canzone segreta con il 16,6% e 3,8 mln di spettatori, su Canale 5 Ciao Darwin in replica al 14,1% (2,5 mln). Le Iene al 9% e Quarto Grado al 7,6% Rai, partiti al lavoro sulle nomine: per la presidenza spunta Ferruccio de Bortoli Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Terrance Miguel Hay, Padre Natura stasera (9 aprile 2021)