Perché Verissimo oggi non va in onda: il motivo

Perché Verissimo oggi – domenica 18 dicembre 2022 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano, ieri ha visto la messa in onda delle più belle interviste della stagione e oggi non verrà trasmesso probabilmente per non adare a scontrarsi con la finale dei Mondiali Qatar 2022.

Quando torna? Difficile dirlo, comunicazioni ufficiali non ce ne sono. Possibile che lo show vada in pausa per le feste di Natale e quindi l‘appuntamento, salvo cambi di programma, dovrebbe essere per dopo le feste. Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, domenica 18 dicembre, al suo posto verrà trasmesso il film L’arca di Noè, a seguire Amici di Maria De Filippi e un altro film: Ti va di Ballare?

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Verissimo oggi – 18 dicembre 2022 – non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14 il sabato e la domenica pomeriggio. Tv non solo. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.