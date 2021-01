Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 30 gennaio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 30 gennaio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 gennaio 2021, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, ci sarà Andrea Bocelli, un super ospite che non ha certo bisogno di presentazioni. La sua voce è nota infatti in tutto il mondo. Si tratta della prima volta del noto cantante nello studio di Silvia Toffanin. Da non perdere poi l’intervista a Nek, che lo scorso novembre si è sottoposto d’urgenza ad un intervento reso necessario in seguito ad un brutto incidente alla mano: “Ho rischiato di morire dissanguato”, rivelerà per la prima volta l’artista.

Ospite di Verissimo di oggi, secondo le anticipazioni, anche Patrizia Mirigliani per un’intensa intervista. La patron di Miss Italia infatti combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola. E ancora, ospiti del talk show di Canale 5: l’attrice Matilde Gioli e per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia. Infine secondo le anticipazioni di Verissimo di oggi, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua vita e del furto d’identità di cui è stata vittima sui social network qualche giorno fa e che ha coinvolto anche suo figlio. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 30 gennaio 2021, alle ore 16:00 su Canale 5.

