Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 23 gennaio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 23 gennaio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 23 gennaio 2021, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, questa sarà una puntata tutta al femminile, per cui davvero imperdibile. Ci sarà innanzitutto un’intervista doppia alla coppia musicale Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti, entrambe vincitrici del talent Amici di Maria De Filippi, presentano il loro brano “Pezzo di cuore” che ha segnato il loro debutto musicale insieme. Non solo, Emma e Alessandra parleranno anche della loro amicizia, di musica e di tanto altro. La canzone d’altronde è proprio un dialogo fra due donne, fra due percorsi di vita differenti, ma che si intrecciano nella ricerca dei sentimenti autentici.

Le due artiste avevano spedito dei videomessaggi durante la puntata natalizia di Verissimo, per esprimere la loro stima e gratitudine a Maria De Filippi. “Alessandra Amoroso l’ho conosciuta nel 2008, mi chiama mamma famosa, ha un grande cuore, ma un carattere particolare”, aveva risposto Maria De Filippi. Mentre al messaggio di Emma, la conduttrice aveva reagito svelando che: “Ha un’anima profonda, è generosa, leale e onesta. Quando vinse Amici nel 2010 si innamorò delle scarpe che portavo, gliele regalai. Adesso ogni volta che entra nel mio camerino si prende scarpe e giacche”.

Ospite di Verissimo di oggi, secondo le anticipazioni, anche la conduttrice Elisa Isoardi. L’ex compagna di Matteo Salvini è pronta a raccontarsi per la prima volta nel salotto del talk show di Silvia Toffanin. Un’intervista a cuore aperto per la Isoardi, reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle, che sicuramente rivelerà qualcosa di mai detto prima.

E ancora secondo le anticipazioni di Verissimo di oggi, tra gli ospiti anche Asia Argento che in questi giorni ha pubblicato “Anatomia di un cuore selvaggio”, il suo libro autobiografico in cui ha raccontato la sua vita di attrice e regista rivelando di aver subito una violenza dal regista Rob Cohen: “Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb, ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto”. Infine ospiti di questa puntata tutta al femminile anche Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto. L’ex Miss Italia è in attesa del suo primo bebè, coronamento dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 23 gennaio 2021, alle ore 16:00 su Canale 5.

