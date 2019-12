Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 7 dicembre: tutti gli ospiti

Come ogni sabato, torna anche oggi Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin: curiosi di leggere le anticipazioni e i nomi degli ospiti?

La trasmissione, come di consueto, si incentra su interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a confidarsi raccontando la propria vita privata e pubblica. Vediamo insieme cosa aspettarci dalla puntata di oggi, 7 dicembre?

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato | 7 dicembre

Nella puntata di sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 16:00 su Canale 5, ci saranno nuove storie da raccontare nel salotto di Verissimo. La puntata di oggi inizia col botto con Loredana Bertè, una delle cantanti più iconiche della musica italiana, che si racconterà senza filtri a Silvia Toffanin.

Ci sarà poi un volto completamente inedito per la trasmissione Mediaset: stiamo parlando di Ilaria D’Amico, giornalista televisiva e volto di punta dello sport targato Sky, nonché attuale compagna di Gigi Buffon. Proprio del portierone della Juventus parlerà la giornalista, dicendo anche di aver sofferto molto l’etichetta di “sfascia-famiglie” affibbiatale dopo la rottura tra Buffon e Alena Seredova.

Le anticipazioni di oggi di Verissimo annunciano anche la presenza in studio di Michelle Hunziker, in onda in queste su Canale 5 con la seconda edizione di “All Together Now”, una sorta di talent show musicale con J-Ax.

Momenti di grande tenerezza in studio con Costanza Caracciolo e Christian Vieri: l’ex Velina di Striscia La Notizia e l’ex calciatore annunceranno infatti che stanno aspettando una bambina, la loro seconda figlia dopo la piccola Stella.

Infine, tra gli ospiti di Verissimo ci saranno Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, attori protagonisti de “La dea fortuna”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Verissimo anticipazioni, come vedere il talk in streaming

Verissimo va in onda ogni sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

Chi invece vuole seguire il talk condotto da Silvia Toffanin in diretta streaming può farlo tramite Mediaset Play. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.