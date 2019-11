Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 30 novembre: tutti gli ospiti

Come ogni sabato, torna anche oggi Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, per cui molti sono in cerca delle anticipazioni. La trasmissione, come di consueto, si incentra su interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a confidarsi raccontando la propria vita privata e pubblica. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 novembre 2019?

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato | 30 novembre

Nella puntata di sabato 30 novembre, a partire dalle ore 16:00 su Canale 5, ci saranno nuove storie da raccontare nel salotto di Verissimo. Innanzitutto ci sarà Simona Ventura insieme al suo compagno Giovanni Terzi per un’interessante e molto intensa intervista di coppia.

In studio anche Daniele Bossari, che presenterà la sua autobiografia dal titolo La faccia nascosta della luce, in cui racconta un periodo piuttosto buio della sua vita. Silvia Toffanin ospiterà nella puntata di oggi anche Serena Autieri e Serena Rossi, le due attrici che per la prima volta prestano le voci ad Elsa e Anna nel film Frozen II.

Ospiti di oggi a Verissimo, secondo le anticipazioni, anche Francesco Scianna, protagonista del nuovo legal thriller di Canale 5 Il processo. Altri due grandi personaggi dello spettacolo, Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi, che parleranno del loro spettacolo teatrale Il cielo sopra il letto.

Spazio poi alla musica con Benji e Fede che parleranno del loro ultimo disco e dei progetti futuri. Verissimo vi aspetta sabato 30 novembre 2019 dalle 16:00 su Canale 5.

Verissimo anticipazioni, come vedere il talk in streaming

Verissimo va in onda ogni sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

Chi invece vuole seguire il talk condotto da Silvia Toffanin in diretta streaming può farlo tramite Mediaset Play. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.