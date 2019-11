Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 23 novembre: tutti gli ospiti

Anche questo sabato, torna l’appuntamento con Verissimo, il programma pomeridiano di Canale 5 che porta tantissimi ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

Tante interviste esclusive e personaggi di spicco che si precipitano a discutere della vita pubblica e privata con la padrona di casa.

Ma quali saranno gli ospiti di questa settimana a Verissimo? Di seguito, le anticipazioni di sabato 23 novembre 2019.

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato | 23 novembre

Nella puntata di sabato 23 novembre, a partire dalle ore 16:00, ci saranno nuove storie da raccontare nel salotto di Verissimo.

Per questo sabato, ci sarà un’intervista in esclusiva molto gradita dal pubblico di Canale 5, ma anche della Rai perché la protagonista sarà Vittoria Puccini.

Dopo aver recitato nella serie Rai Mentre ero via, la Puccini si prepara per il grande ritorno in casa Mediaset nella serie Il processo.

Tra gli altri ospiti di Verissimo figurano anche Antonio Albanese, che interpreta Cetto La Qualunque nel nuovo film Cetto c’è senza dubbiamente, insieme all’artista Giusy Ferreri.

La Toffanin a Verissimo farà posto anche al tenore ed ex coach di Amici, Vittorio Grigolo, a Cristiano Malgioglio e Dario Ballantini dritto da Striscia La Notizia.

Verissimo, ospite Vittorio Grigolo: l’intervista esclusiva

Riguardo Vittorio Grigolo, si parlerà del malinteso che lo ha coinvolto a Tokyo lo scorso 18 settembre. Nell’intervista esclusiva a Verissimo, Ballantini dichiara: “Non c’è nessuna denuncia. Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con tanto sacrificio e sudore”.

Potrebbero interessarti Carola Rackete a Che Tempo Che Fa: la capitana della Sea Watch 3 di nuovo in tv Ascolti tv venerdì 22 novembre 2019: chi ha vinto tra Tali e Quali e L’isola di Pietro L’isola di Pietro 4 si farà? Le ultime indiscrezioni sulla quarta stagione della serie

E poi prosegue: “È stato solo un grandissimo malinteso. Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione dell’opera del Faust. Nel momento degli applausi io coinvolgo sempre tutti e lì ho portato davanti al palco anche il corpo di ballo. Sorridendo ho schiacciato la pancia di spugna di una ballerina (che prima era stata protagonista di una scena in cui cercava di fare toccare la pancia ad un Faust spaventato) e ho sentito un corista che mi diceva ‘Che cosa stai facendo? Non lo vedi che è imbarazzata?’ E io gli ho risposto ‘Ma cosa stai dicendo?’. Tutto questo di fronte a un pubblico!”.

L’ex coach di ‘Amici’, considerato il nuovo Pavarotti, racconta a Verissimo: “Il giorno dopo vengo chiamato dalla Royal Opera House di Londra e mi dicono che per questa mia condotta devo lasciare. Sono dovuto andare via. Hanno avviato un’inchiesta comportamentale interna, di condotta. Le motivazioni sono state quelle di aver toccato la pancia di spugna. Loro l’hanno raccontato come volevano”.

Verissimo vi aspetta sabato 23 novembre 2019 dalle 16:00 su Canale 5.