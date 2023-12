Vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vendetta, film thriller d’azione americano del 2022 scritto e diretto da Jared Cohn e interpretato da Clive Standen, Theo Rossi, Mike Tyson, Thomas Jane e Bruce Willis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è fuori per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William recupera il cibo, Kat viene lasciata in macchina, dove viene uccisa dai fratelli Rory e Danny, per conto del padre, il re Donnie. Vengono presto arrestati dalle autorità, ma liberati poco dopo. William decide quindi di inseguire e uccidere Danny la notte seguente. Infuriati, Donnie e Rory intraprendono un percorso di vendetta per uccidere William.

Vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clive Standen: William Duncan

Theo Rossi: Rory Fetter

Mike Tyson: Roach

Thomas Jane: Dante

Bruce Willis: Donnie Fetter

Streaming e tv

Dove vedere Vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet e smartphone.