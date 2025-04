Veglia Pasquale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa, Sabato Santo, 19 aprile

Dove vedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa di Sabato Santo, 19 aprile 2025, dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento con questa Messa così sentita, che ci svela il mistero pasquale, a partire dalle ore 19.30. Si tratta di una delle Messe più belle dell’anno, nonché la più lunga, con i riti della benedizione dell’acqua e del fuoco, numerose letture e soprattutto la Risurrezione di Cristo, luce del mondo, che ha sconfitto la morte per la nostra salvezza. Papa Francesco non presiede la Messa perché è ancora convalescente. A celebrare è il cardinal Giovan Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Ma dove vedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa 2025 con Papa Francesco in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento dalle ore 19.30 di oggi, 19 aprile 2025, Sabato Santo, dalla Basilica di San Pietro con La Veglia Pasquale in diretta su Tv2000. Il canale edito dalla Cei è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, al tasto 157 del decoder Sky e al canale 18 della piattaforma satellitare Tivusat. Nn è dunque prevista una diretta sui canali Rai o Mediaset.

Veglia Pasquale 2025 streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming sul sito di Tv2000, che permette di seguire i vari programmi dell’emittente da pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, qui di seguito la loro diretta dal canale YouTube.