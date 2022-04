A che ora inizia la Veglia pasquale 2022: l’orario della diretta su Tv2000

A che ora inizia la Veglia Pasquale 2022 con Papa Francesco? La funzione religiosa si svolge come ogni anno nella Basilica di San Pietro. Le messa nella notte santa di Pasqua ha come scopo quello di celebrare la Resurrezione di Gesù e si svolge Sabato Santo, che nel 2022 cade il 16 aprile 2022. A presiedere la funzione religiosa è naturalmente Papa Francesco, a partire dalle ore 19:30. Intesa come “la madre di tutte le veglie”, poiché con essa si attende la resurrezione di Gesù, è anche la celebrazione più lunga di tutto l’anno. Ora che abbiamo visto a che ora inizia, possiamo scoprire invece dove seguirla in diretta televisiva e live streaming.

TV e streaming

La Veglia Pasquale 2022 non è seguita in diretta dalla Rai, per cui non verrà trasmessa né su Rai 1 né su RaiPlay. Ad occuparsi della trasmissione in diretta televisiva è TV2000, il canale che trasmesse ogni giorno una funzione dedicata alla Pasqua e che anche questa volta non delude i fedeli. Per accedere ai contenuti del canale è necessario sintonizzarsi sul tasto 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 di Tivusat. Chi invece dispone di un abbonamento a Sky può trovare TV2000 al tasto 157. Per seguire invece in live streaming la funzione è possibile collegarsi al sito web di TV2000 e accedere alla sezione live.

Programmazione televisiva

Ora che abbiamo scoperto a che ora inizia la diretta streaming della Veglia Pasquale 2022, vediamo quali sono gli appuntamenti in televisione fino al lunedì dell’Angelo. Per la domenica di Pasqua è previsto un doppio appuntamento televisivo: il primo con la messa di Pasqua seguita dalla benedizione Urbi et Orbi. Il secondo riguarda il Culto Evangelico di Pasqua su Rai 2. Per il Lunedì dell’Angelo, invece, è prevista la diretta su TV2000 del Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco.