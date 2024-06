Vasco Live Roma Circo Massimo XXII streaming e diretta tv: dove vederlo

Questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 21,15 su Rai 1 va in onda Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il grande concerto di Vasco Rossi che ha infiammato il Circo Massimo nel 2022. Due giorni di musica che hanno visto la rockstar essere la protagonista di un documentario che ora andrà in onda in tv. Dove vedere Vasco Live Roma Circo Massimo XXII in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 giugno 2024 – alle ore 21,15 su Rai 1.

Vasco Live Roma Circo Massimo XXII streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola ed unica “puntata”. La messa in onda è prevista dalle ore 21,15. Durata: 145 minuti (pause pubblicitarie escluse).