Vasco Live Roma Circo Massimo XXII: ospiti, canzoni, scaletta e streaming

Stasera, mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 21,15 su Rai 1 va in onda Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il grande concerto di Vasco Rossi che ha infiammato il Circo Massimo nel 2022. Due giorni di musica che hanno visto la rockstar essere la protagonista di un documentario che ora andrà in onda in tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti, canzoni e scaletta

Tutta l’energia di un mito della musica, è stata racchiusa in un film realizzato con le riprese dei due concerti che Vasco ha tenuto al Circo Massimo di Roma. Era l’11 e il 12 giugno del 2022 quando il cantante è tornato ad esibirsi davanti ai suoi 140 mila fan facendo registrare il sold out. Vasco Live Roma Circo Massimo XXII prevede la regia di Giuseppe Domingo Romano.

Il film si basa sulla registrazione delle due grandi serate al Circo Massimo, una festa senza fine in cui ‘il gladiatore’ ha fatto ballare il pubblico presente. Tra essi, molti vip come il batterista e il chitarrista dei Maneskin, Bebe Vio e Claudia Gerini.

Ma qual è la scaletta di Vasco Live Roma Circo Massimo XXII? La scaletta del documentario non è stata resa nota, ma tra i brani che sentiremo ci sono: “C’è chi dice no”; “Fuck the war! Stop the war!”; “Gli spari sopra”; “La pioggia alla domenica”; “L’amore, l’amore”; “Se ti potessi dire”; “Una canzone d’amore buttata via”; “Amore aiuto”; “Un senso”; “Stupendo”; “Siamo soli”; “Senza parole”. Per concludere cin “Sballi ravvicinati del terzo tipo”; “Toffee”; “Sally”; “Siamo solo noi”; “Vita spericolata”; “Canzone” e ”Albachiara“.

Vasco Live Roma Circo Massimo XXII: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Vasco Live Roma Circo Massimo XXII su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola ed unica “puntata”. La messa in onda è prevista dalle ore 21,15. Durata: 145 minuti (pause pubblicitarie escluse).

Streaming e tv

Dove vedere Vasco Live Roma Circo Massimo XXII in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 giugno 2024 – alle ore 21,15 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.