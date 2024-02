Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso, in gara a Sanremo 2024

Chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Si chiama Valerio Pastore, e da circa un anno è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso, quest’anno in gara al Festival con il brano Fino a qui. Scopriamo chi è il fidanzato. Dopo la fine della relazione con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso ha finalmente ritrovato l’amore. Valerio Pastore è 8 anni più giovane di Alessandra Amoroso (36 anni) ed è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Si tratta di un tecnico del suono originario di Eboli, in provincia di Salerno, ma vive a Olevano sul Tusciano. Classe 1994, ha una sorella di nome Rossella, di professione restauratrice. Recenti scatti li hanno immortalati durante una vacanza in Puglia, mentre si concedevano attimi di relax e dolcezza sulle spiagge locali. Secondo indiscrezioni che circolano in rete, i due potrebbero essere in crisi.

“Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri”, ha scritto la cantante in un post. Secondo alcuni fan potrebbe essere un riferimento al fidanzato Valerio Pastore.

Nel corso della sua carriera, la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite per ben 3 volte: nel 2010 come ospite di Valerio Scanu per il duetto sul brano “Per tutte le volte che…”; nel 2012 invitata da Emma Marrone per cantare insieme “Non è l’inferno” e nel 2019 per una cover di “Io che non vivo (senza te)” con Claudio Baglioni. Questa a Sanremo 2024 sarà la sua prima volta in gara.

Prima di Valerio, Alessandra Amoroso ha avuto una lunga relazione con Stefano Settepiani. Il produttore discografico, conosciuto durante la partecipazione della cantante al programma Amici, è stato al suo fianco per un periodo di cinque anni, tra il 2015 e il 2020.