Valerian e la città dei mille pianeti: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 11 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Valerian e la città dei mille pianeti, film del 2017 per la regia di Luc Besson. La pellicola di fantascienza, basato sul fumetto francese Valerian di Pierre Christin e illustrato da Jean-Claude Mézièrescon, vede come protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Valerian e la città dei mille pianeti film: trama

Valérian e Laureline sono inviati speciali per il Governo dei Territori Umani con il compito di mantenere l’ordine nell’Universo. Sotto la direzione del loro comandante, intraprendono una difficile missione.

Valerian e la città dei mille pianeti film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Dane DeHaan – Maggiore Valerian

– Maggiore Valerian Cara Delevingne – Sergente Laureline

– Sergente Laureline Clive Owen – Comandante Arün Filitt

– Comandante Arün Filitt Rihanna – Bubble

– Bubble Ethan Hawke – Jolly

– Jolly Sam Spruell – Generale Okto Bar

– Generale Okto Bar Kris Wu – Capitano Neza

– Capitano Neza Alain Chabat – Bob il pirata

– Bob il pirata Mathieu Kassovitz – Camelot

– Camelot Herbie Hancock – Ministro della difesa

– Ministro della difesa Rutger Hauer – Presidente della Federazione umana

Trailer

Ecco il trailer del film:

Valerian e la città dei mille pianeti film: streaming

Dove vedere il film Bangla? La pellicola va in onda sabato 11 aprile 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming