Valeria Fabrizi ospite a Sanremo 2021: biografia, marito e cachet per il Festival

Valeria Fabrizi è tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’attrice che salirà sul palco dell’Ariston stasera, giovedì 4 marzo, nel corso della manifestazione musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione).

Biografia

Nata a Verona il 20 ottobre del 1936, Valeria Fabrizi è un’orfana di guerra. Amica d’infanzia di Walter Chiari, fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. Il debutto al cinema, invece, arriva nel 1954 con un piccolo ruolo nel film Ridere! Ridere! Ridere!.

Nel 1957 partecipa a Miss Universo, classificandosi quarta. Impegnata anche in riviste teatrali, dalla metà degli anni cinquanta agli sessanta ha recitato in circa 50 pellicole. Sul piccolo schermo l’esordio arriva nel 1964 insieme al marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra, di cui l’uomo faceva parte, ne Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara della Biblioteca di Studio Uno.

Nel 1976, Valeria Fabrizi posa per l’edizione italiana di Playboy, mentre negli anni novanta partecipa a numerose fiction televisive: da Linda e il brigadiere a Sei forte maestro. Nel 2011 entra nel cast della serie tv Che Dio ci aiuti, interpretata da Elena Sofia Ricci, dove ricopre il ruolo di suor Costanza.

Valeria Fabrizi, la vita privata: il marito

Il marito di Valeria Fabrizi è stato Tata Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. I due si sono sposati nel 1964 e dalla loro unione è nata anche una figlia, Giorgia. Il matrimonio è durato fino al 1988, quando il cantante e attore è morto a causa di un infarto.

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet percepito da Valeria Fabrizi per il Festival di Sanremo 2021? I compensi dei protagonisti della kermesse non sono stati resi noti dalla Rai. Secondo indiscrezioni, tuttavia, Fiorello e Ibrahimovic dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre per alcuni ospiti e co-conduttori, come ad esempio Elodie, dovrebbero aver percepito un cachet di 25mila euro.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Vittoria Ceretti al Festival: vestiti, stilista, look Sanremo 2021, gli abiti de Lo Stato Sociale per la terza serata del Festival Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Giuliano Sangiorgi nella terza serata del Festival