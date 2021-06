Chi sono Valentina e Tommaso, la coppia di Temptation Island 2021

Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Valentina e Tommaso. Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board.

“Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”, ha raccontato Valentina. “Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – ha detto Tommaso -. E’ una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”.

Streaming e tv

