Chi è Valentina Romani, l’attrice che interpreta Naditza in Mare Fuori

Nel corso della terza puntata di Mare Fuori, la fiction che racconta le storie di adolescenti finiti dietro le sbarre, vedremo “l’ingresso” di un nuovo personaggio: Naditza, una giovane di origini rom che si ribella alla sua famiglia di origine e rifiuta un matrimonio combinato, interpretata dall’attrice Valentina Romani. Ma scopriamo qualcosa in più sulla giovane attrice che vedremo da stasera su Rai 2.

Chi è

Valentina Romani nasce a Roma il 16 giugno del 1996. Da sempre nutre una grande passione per la recitazione. Diplomata al Liceo Linguistico, ha studiato due anni di teatro con Saverio Vallone e Beatrice Gregorini, un anno di teatro in francese, un anno nell’Accademia “Percorsi d’attore” diretta da Giulio Scarpati e poi due anni nella “Scuola Jenny Tamburi”. Dal 2014 recita in varie fiction TV andate in onda su Rai 1 e Rai 2 e Rai Movie. Fa il suo esordio cinematografico come protagonista nel 2016 con il film Un bacio, diretto da Ivan Cotroneo. Dal 2017 è fra i principali interpreti della serie TV La porta rossa. Valentina Romani, in un’intervista rilasciata al RadiocorriereTv, ha svelato cosa le piace del suo personaggio Naditza (arrestata più volte per furto e truffa è un’habituée dell’istituto Minorile di Napoli) di Mare Fuori e in cosa le assomiglia: “Mi hanno colpito la sua caparbietà, la sua determinazione e la sua energia. Tutte caratteristiche che mi hanno obbligato a guardarmi indietro e a pormi delle domande. In questa lunga introspezione che ho fatto nella preparazione del personaggio, mi sono trovata simile a lei in alcune cose”. Poi su Mare Fuori Valentina Romani ha aggiunto: “S’intuisce anche dal titolo. Il mare è il simbolo della libertà, delle possibilità. La verità che vogliamo comunicare è il fatto che il vero esempio dei giovani sono gli adulti e che chiunque può sbagliare”.

