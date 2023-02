Vai Valentina, il testo della canzone di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2023

Vai Valentina è il testo della canzone di Ornella Vanoni ospite della finale del Festival di Sanremo 2023, di cui è ospite questa sera, 11 febbraio. Ecco le parole e il testo della canzone.

Ohi, valentina

Gambe lunghe per ballare

Oh, Valentina

Ogni ballo un grande amore

Cocca, polpa di albicocca

Che ti da’ con tutto il cuore

Oh, Valentina

Che prima gioca e poi ci muore

È Valentina

Tutta occhi come il mare

Tutta bambina

E tutta seni da torturare

Ora dice che lavora

E che ci ha messo una croce su

No, Valentina

Non ti riconosco più

Corri, corri come un gatto

Dal tuo letto alla fantasia

Corri come la tua amica matta

Dalla luna a una nuova bugia

E corri corri come corre il vento

Che se la gonna te la strappa una spina

Ahi, Valentina

Pensa che era naturale

Era un ti amo

Una carezza venuta male

L’altra mattina l’ho trovata in un caffè

Lacrime calde

Su tre fette di saint’honoré

Vedi vedi che sorridi

Che non si impara a far l’amore

No, Valentina

Con la tessera del dolore

E allora corri come una gazzella

Che non vuol finire in mezzo ai trofei

Corri corri che ti basta un nulla

Per salvare i tuoi segreti e i miei

E allora corri corri come il vento

Che se la gonna te la strappa una spina

Ahi, Valentina

È una rosa o chi lo sa

Vai, Valentina

Ma che differenza fa?

E allora corri corri come un sogno

Fuori strada e fuori sintonia

Corri corri come corre il tempo

Che ti da’ un minuto e dopo va via

E corri corri come corre il lampo

Che se la pelle te la strappa una spina

Ahi, Valentina

Pensa che era naturale

Era un ti amo

Una carezza venuta male

Eh allora corri corri come corre il lampo

Che se la pelle te la strappa una spina

Ahi, Valentina

Non è il dramma che pensi tu

Era un ti amo

E dopo non ti amo più