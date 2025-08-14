Vacanze romane: trama, cast, attori e streaming del film su Rai 3

Vacanze romane è il film in onda questa sera, 14 agosto 2025, su Rai 3 alle ore 21.25 con protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn. Si tratta di un cult del cinema del 1953, diretto da William Wyle. Un grande classico da vivere o rivedere nella sera della Vigilia di Natale. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Vacanze romane? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia della principessa Anna (Audrey Hepburn) in visita a Roma per l’ultima parte del suo viaggio diplomatico nelle principali capitali europee. Al termine di un lungo ed estenuante incontro in ambasciata, la principessa, stanca a causa di tutti i suoi impegni reali, si abbandona a una crisi di nervi. Il medico di corte decide allora di somministrarle un sedativo affinché si riposi sufficientemente ma, prima che il sedativo faccia effetto, la principessa riesce a fuggire dal palazzo e ad addentrarsi nelle piccole vie di Roma, perdendovisi.

Poco dopo, a causa degli effetti del sedativo, viene trovata mezza addormentata da un affascinante reporter statunitense, Joe Bradley (Gregory Peck), che senza riconoscerla, decide di aiutare la fanciulla dandole ospitalità per la notte nel suo appartamento. Il giorno dopo, recandosi presso la redazione del suo giornale, Joe comprende chi sia la sua ospite e così, preso dall’entusiasmo, promette al suo capo un articolo esclusivo sulla principessa. A quel punto l’uomo, dopo aver ingaggiato per la giornata un amico fotografo, raggiunge l’ospite e, omettendole volontariamente di essere un reporter, si offre di farle da guida per una giornata di svago tra le meraviglie di Roma. Così, i due, accompagnati dalle bellezze della Città Eterna, passeranno insieme una giornata pronta a rivelarsi migliore di quanto avessero mai immaginato.

Vacanze romane: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono due mostri sacri come Gregory Peck e Audrey Hepburn. Il film, che capovolge la storia di Cenerentola, rese famosa la Hepburn, che prima di allora aveva interpretato ruoli secondari in varie produzioni britanniche ed era conosciuta dal pubblico statunitense per la sua interpretazione di Gigi, nell’omonima commedia teatrale. Inoltre fu la pellicola che rese famosa in tutto il mondo anche la Vespa Piaggio. Vediamo ora tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gregory Peck: Joe Bradley

Audrey Hepburn: principessa Anna

Eddie Albert: Irving Radovich

Hartley Power: signor Hennessy

Harcourt Williams: ambasciatore

Margaret Rawlings: contessa Vereberg

Tullio Carminati: generale Provno

Paolo Carlini: Mario Delani

Claudio Ermelli: Giovanni

Paola Borboni: donna delle pulizie

Alfredo Rizzo: tassista

Laura Solari: segretaria

Gorella Gori: venditrice di scarpe

Streaming e tv

Dove vedere Vacanze romane in tv e in streaming? Il film va in onda su Rai 3 questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre, 103 di Sky. O in streaming su Rai Play.