Vacanze ai Caraibi: trama, cast, trailer e streaming del film di Natale su Italia 1

Vacanze ai Caraibi è il film di Natale, il cosiddetto cinepanettone, in onda questa sera – 11 marzo 2021 – in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola di Neri Pareti molto divertente con un cast stellare formato da, tra gli altri, Christian De Sica, Luca Argentero e Massimo Ghini. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Vacanze ai Caraibi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La divertente commedia del 2015, Vacanze ai Caraibi, è composta da tre episodi. Nel primo episodio Giorgio (Christian De Sica) scopre che la sua giovane figlia intende sposare un attempato signore: Ottavio (Massimo Ghini). Giorgio e la moglie (Angela Finocchiaro) sono assolutamente contrari ma quando scoprono che Ottavio è ricchissimo e che potrebbe risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà uno squattrinato. Nel secondo episodio, tra Fausto (Luca Argentero) e Claudia (Ilaria Spada) scoppia un’irrefrenabile passione che li induce a mollare su due piedi i rispettivi partner. Forse avrebbero fatto meglio a conoscersi più a fondo perché tra loro c’è un’insormontabile incompatibilità. Nel terzo episodio vedremo cosa può succedere a un technological addict (Dario Bandiera) se naufraga su un’isola deserta col tablet che gli ha sempre regolato la vita e scopre che non c’è campo.

Vacanze ai Caraibi: il cast del film

Un cast corale per questo film del 2015, un classico Cinepanettone diviso in tre episodi. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Christian De Sica: Mario Grossi Tubi

Massimo Ghini: Ottavio Vianale

Luca Argentero: Fausto

Ilaria Spada: Claudia

Dario Bandiera: Adriano Fiore

Angela Finocchiaro: Gianna

Maria Luisa De Crescenzo: Anna Pia

Cristina Marino: Maria Claudia

Francisco Cruz: maggiordomo

Lucia Guzzardi: mamma di Adriano

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Vacanze ai Caraibi, commedia del 2015 diretta da Neri Parenti e in onda questa sera, giovedì 11 marzo 2021, su Italia 1 dalle 21.20.

Streaming e tv

Come fare per vedere Vacanze ai Caraibi in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 11 marzo 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

