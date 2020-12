Uomini e Donne non va in onda: perché, il motivo | 23 dicembre

Oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, non va in onda Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi. Perché? Qual è il motivo? Nessun problema, il programma del pomeriggio di Canale 5 si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. L’appuntamento con tronisti, dame e cavalieri è dunque atteso all’inizio del 2021, dopo le festività natalizie. Oggi, 23 dicembre, al posto di Uomini e Donne, viene trasmesso dalle 14.50 il film Seguendo una stella.

Oggi al posto di Uomini e Donne, che non va in onda, viene dunque proposto il film Seguendo una stella. Il Natale è alle porte e Christine Eisley (Bethany Joy Lenz) ha appena perso il lavoro e l’appartamento. Come se non bastasse, si ritrova a essere citata in tribunale dall’ex marito che vuole a tutti i costi la custodia dei figli. Un giorno, la giovane madre salva la vita a una donna colpita da un improvviso attacco di cuore. Nel parapiglia generale, tuttavia, Christine perde un medaglione a forma di stella appartenente al padre, scomparso quando lei era solo una bambina. Il ciondolo è un portafortuna, un amuleto in grado di riaccendere la speranza in chi lo indossa.

Nonostante dalla sua scomparsa inizino a verificarsi guai a non finire, il caso potrebbe farle un regalo inatteso. Quando inizia un nuovo lavoro in una panetteria, finisce per invaghirsi di Jason (John Reardon), il nipote della dolce coppia che possiede il negozio. Nel frattempo, la donna sopravvissuta all’infarto si riprende e chiede ai suoi familiari di trovare colei che le ha salvato la vita. Quello che non immagina la signora, è che la persona a cui deve tutto, è più vicino a lei di quanto avrebbe mai potuto immaginare.