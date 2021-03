Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo | 18 marzo 2021

Perché questo pomeriggio, giovedì 18 marzo 2021, Uomini e Donne non va in onda? Nessun problema, il dating-show di Canale 5 non viene trasmesso nel giorno in cui si ricordano tutte le vittime del Covid. Il 18 marzo, infatti, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

Esattamente un anno fa assistevamo ad una delle immagini più drammatiche di questo anno terribile, con i camion militari carichi di bare a Bergamo. A dare per prima la notizia il sito Davide Maggio. Oltre a Uomini e Donne, oggi non andrà in onda un altro programma condotto da Maria De Filippi, vale a dire Amici. Le due trasmissioni sono già state registrate, per cui non c’è stata la possibilità di inserire un doveroso ricordo per le vittime del Covid. La società che produce i programmi della De Filippi, Fascino, secondo quanto riporta Davide Maggio, non ha accettato di editare le puntate di Uomini e Donne e Amici in onda oggi o di realizzare un cappello, e ha preferito annullare la messa in onda. Lo stop non ha dunque nulla a che vedere con lo scontro con Barbara d’Urso e il suo Live dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane. L’ex di Antonella Elia aveva dichiarato di aver seguito un copione a Temptation Island. A quel punto la Fascino ha annunciato di voler intentare una causa legale nei confronti dell’attore. Al posto di Uomini e Donne verranno trasmesse delle puntate della soap Una vita. I programmi di Maria De Filippi torneranno regolarmente in onda domani, venerdì 19 marzo 2021.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto perché Uomini e Donne oggi non va in onda, ma dove vedere le puntate in streaming? La trasmissione cult di Canale 5 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45. Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

È possibile vedere Uomini e Donne anche in streaming, per chi a quell’ora non fosse comodamente a casa. Il live di Canale 5 è infatti sempre disponibile sulla piattaforma Mediaset Play, il servizio gratuito disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.

Sulla piattaforma, inoltre, non c’è solo lo streaming in diretta. Subito dopo la messa in onda, infatti, vengono pubblicati contenuti esclusivi, interviste e anche le puntate intere. A disposizione degli appassionati c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude i contenuti di tutti i programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e Donne.

