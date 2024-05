Perché Uomini e Donne oggi, 27 maggio, non va in onda: il motivo

Perché Uomini e Donne oggi, non va in onda: il motivo, 27 maggio 2024

Perché Uomini e Donne oggi, 27 maggio 2024, non va in onda su Canale 5? La risposta è semplice: il dating show di Maria De Filippi è finito. L’ultima puntata di questa stagione è andata in onda venerdì, 24 maggio. Non temete: le avventure di cavalieri, dame e tronisti torneranno a farvi compagnia dopo l’estate. Ora per tutta la produzione è il momento di un po’ di meritato riposo. D’altronde in questo periodo tutti i principali programmi che ci hanno fatto compagnia volgono al termine per lasciare spazio ai palinsesti estivi. Molta gente infatti in estate non sta davanti al televisore, e per questo la tv generalista tende a spegnersi e a non “sprecare” i suoi programmi di punta, preferendo mandare in onda repliche su repliche. Oggi, 27 maggio, al posto di Uomini e Donne va in onda la soap La promessa.

Quando torna

Abbiamo visto perché Uomini e donne oggi non va in onda, ma quando torna su Canale 5? Il programma di Maria De Filippi torna in onda dopo l’estate, presumibilmente a settembre. Si tratta d’altronde di uno dei programmi di punta dell’ammiraglia Mediaset.