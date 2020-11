Uomini e Donne, morta Maria S: chi era l’ex dama del Trono Over

Lutto a Uomini e Donne. È morta infatti Maria S., volto storico del programma di Maria De Filippi ed ex dama del Trono Over. Aveva preso parte alla trasmissione di Canale 5 nel 2014 e nel 2015. A dare la notizia nella serata di ieri, 24 novembre, è stata tramite i social Anna Tedesco, ex protagonista del dating-show. Le due erano diventate molto amiche partecipando al programma.

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”, ha scritto Anna. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte di Maria S. Qualche settimana fa però la figlia aveva annunciato che l’ex dama era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania, a causa del Covid-19, e che la sua vita era appesa ad un filo.

Aveva preso parte al Trono Over spiegando di essere separata da tanti anni, di avere quattro figli e di avere tanta voglia di innamorarsi di un uomo. La sua esuberanza ed allegria avevano da subito conquistato i telespettatori di Canale 5, con Tina Cipollari che più volte scherzosamente l’aveva imitata.

