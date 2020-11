Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 25 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 25 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, a Uomini e Donne si parlerà di Riccardo Guarnieri, tornato dopo la delusione con Ida. Questa nuova versione di Riccardo sembra essere meno vincolato agli spostamenti, come invece era con Ida, nella puntata che va in onda oggi pomeriggio infatti Riccardo e Roberta, usciti insieme in esterna, descrivono di aver trascorso una piacevole serata. Roberta dichiarerà che Riccardo è sicuramente più presente di Michele, si sentono spesso al telefono parlando anche per ore. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

