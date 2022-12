Uomini e donne, Maria De Filippi perde le staffe: “E ‘sti ca**i!”

A Uomini e Donne capita spesso che i partecipanti si infervorino. Ma nelle puntate andate in onda il 12 e 13 dicembre, la gelosia di Pinuccia ha raggiunto il limite. La dama di Vigevano continua infatti a fare scenate ad Alessandro Rausa.

Questa volta, però, Maria De Filippi non ha potuto non intervenire, prendendo in mano la situazione.

La conduttrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un francesismo: “E ‘sti ca**i!”, ha detto a Pinuccia. Ma come si è arrivati a tanto? Alessandro Rausa, 92enne, ha ballato con una signora del parterre. E tanto per cambiare Pinuccia ha fatto una scenata di gelosia.

Scende in campo Maria

Nel vedere per l’ennesima volta Pinuccia fargli la predica, Alessandro ha perso la pazienza e ha alzato la voce: “Adesso mi hai rotto, con te bisogna essere così. Una volta, due, tre, basta, finiamola”.

La De Filippi è scesa dai gradini dai quali è solita condurre le puntate e si è avvicinata ad Alessandro dicendogli: “Tu fregatene, calmati, adesso glielo spieghiamo bene”.

Nel frattempo la dama ha urlato: “Tu devi essere sincero, da quando sono arrivate tutte queste belle signore mi hai disprezzato. Mi hai fatto innamorare! Maleducato”.

Così, Maria si è rivolta a Pinuccia nel tentativo di farla ragionare: “Non devi trattarlo così, non se lo merita. Non è il tuo fidanzato, non è tuo marito. Oh basta Pinuccia. Alessandro non vive le stesse cose tue, e non se ne può fare una colpa se uno non ha un sentimento”.

Quindi, rivolta al 92enne visibilmente agitato: “Alessandro fregatene, ma hai 92 anni, ti devi ancora arrabbiare?”. Nella discussione si sono inseriti anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno rimproverato aspramente la dama di Vigevano: “Strega!”, le ha urlato la Cipollari.

Nonostante ciò, la discussione fra Pinuccia e Alessandro è proseguita. Finché lei non ha porvato a dare una spiegazione alla sua rabbia, con tanto di romanticismo. “Lo sai perché? Perché ti voglio bene”. A questo punto Maria De Filippi non è più riuscita a trattenersi ed è sbottata in un clamoroso: “E ‘sti ca**i!”.

Pinuccia lascia il programma

Il commento è stato accolto da un’ovazione in studio, e qualche minuto dopo la conduttrice ha fatto un discorso a Pinuccia che è sembrato preludere a un allontanamento della dama dalla trasmissione: “Pinuccia io non voglio che tu venga e poi ti senta male, capito? Ti senti male tu, si sente male lui. Dobbiamo riflettere se questa trasmissione ti fa bene perché mi sa che ti fa male. A te non fa bene venire qua perché pensi che possa esserci qualcosa tra te e Alessandro quando non può esserci niente”.

Dopo queste parole, sui social il pubblico ha iniziato a condividere clip del percorso di Pinuccia a Uomini e Donne come a volerla salutare per sempre. È davvero arrivato per lei il momento di fare le valigie e tornare a Vigevano?