U omini e Donne, anticipazioni oggi, 19 aprile 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 19 aprile 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nei giorni scorsi sono state registrate le nuove puntate. Secondo le anticipazioni, Riccardo Guarnieri è uscito ieri sera con Maria Grazia però nelle scorse ore lei non era in studio per motivi personali. Ida Platano non era presente in studio e non è stato detto il motivo relativo alla sua assenza. E’ scesa una nuova dama per lui e l’ha tenuta. Biagio è uscito con la signora Katia. La dama infatti, ha raccontato di una serata in cui voleva essere corteggiata ma si è trovata davanti un uomo non assolutamente propenso ad una serata romantica. Luca Salatino è uscito con Aurora, un’esterna romantica e organizzata da lei. I due ragazzi si sono baciati. In studio si è scatenato il caos. Aurora era molto fredda e ha chiesto a Luca la differenza tra il bacio con lei e quello con Lilli.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 19 aprile 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.