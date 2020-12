Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 9 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 9 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo due giornate di vacanza, questo pomeriggio fa ritorno sui piccoli schermi Mediaset l’appuntamento con Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, la puntata parte con Gemma, che continua a frequentare indisturbata Maurizio, l’aveva invitato a mangiare una pizza a casa sua, ma lui aveva preferito invece portarla a cena fuori. L’idillio si distrugge con l’intromissione di Valentina, la quale spiega di non aver voluto continuare la frequentazione con Maurizio per non entrare in competizione con Gemma e, in più, la mette in guardia spiegandole di stare attenta a Maurizio e ai suoi reali interessi: pare che se non fosse stato per suggerimento della redazione, lui non si sarebbe mai avvicinato a Gemma. Accuse belle pesanti da parte di Valentina. Un’altra patata bollente da lanciare al centro della pista arriva da Maurizio, il quale – dopo essere stato accusato di voler prendere in giro Gemma – mostra uno screen della conversazione con Costantino, un cavaliere durato poco nella storia del programma, giusto qualche settimana, e che avrebbe avuto rapporti intimi con Valentina. Da cosa nasce cosa, si arriverà ad un’altra confessione: pare che Valentina abbia avuto un rapporto ravvicinato anche con Nicola, assente in puntata causa Covid e che invece avrebbe voluto annunciare l’uscita del programma insieme a Valentina, ma ormai la verità è saltata già fuori. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Alberto Angela, la Rai non manda in onda questa sera “Stanotte con Caravaggio” Maria Elena Boschi, duro scontro con Lilli Gruber in diretta TV Ascolti tv martedì 8 dicembre: Il Commissario Montalbano, Il Collegio 5, DiMartedì