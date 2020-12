Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 4 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 4 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, oggi si parlerà di Armando Incarnato: dopo aver chiuso con Brunilde, che a sua volta sta uscendo con Riccardo Guarnieri, nella puntata di oggi Armando si confronterà con Lucrezia Comanducci, con la quale ha deciso di continuare ad uscire, eppure al centro dello studio ci sarà una bella discussione tra loro, perché Armando non aveva informato Lucrezia di aver portato fuori anche Marianna.

Si parlerà anche di Davide Donadei il quale, dopo aver discusso con Chiara, riceverà la videochiamata della mamma e del fratello. Poi si parlerà anche di Sophie Codegnoni, la giovane tronista sta continuando a frequentare sia Matteo e Antonio. Con il primo si sta lasciando andare sempre più, di fatto al suo compleanno Sophie ha organizzato un’esterna con tanto di regalo. Con Antonio invece è andata a cavallo, ma tra i due gli animi si scaldano e Sophie lo accusa di essere troppo arrogante. Il ragazzo in studio poi chiederà scusa per quanto accaduto in passato e Sophie si professerà un po’ confusa dal suo atteggiamento, così Antonio ammetterà di essere intimorito da Matteo. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

