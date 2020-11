Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 30 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 30 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si tornerà a parlare di Gemma Galgani che è uscita a cena fuori con Maurizio. Valentina D mette in guardia Gemma riguardo Maurizio, i due si azzuffano in studio e la situazione degenera, infatti saltano fuori degli screenshot privati tra Valentina e Costantino, che avrebbero avuto rapporti intimi. Stessa cosa è accaduta con Nicola, anzi, pare che con quest’ultimo avesse un accordo per uscire fuori insieme. Si parla poi di Davide, trono classico, che ha portato fuori Chiara lasciando a casa Beatrice e anche Valeria: con quest’ultima avrebbe però usato una tecnica diversa, ha sentito Giorgio raccontare degli sguardi che Valeria gli ha lanciato e Davide, piccato, l’ha così punita. Quando Valeria entra in studio però è piuttosto arrabbiata e infatti spiega di non conoscere Giorgio e alla fine esce dallo studio, Davide non si scomoda minimanente a rincorrerla. Si passa poi al trono di Sophie, la ragazza è uscita con Antonio e Giorgio, trovandosi a suo agio con entrambi. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

