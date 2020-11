Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 3 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 3 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda oggi pomeriggio, protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese si scontrerà, tanto per cambiare, con Tina Cipollari. Gemma avrà anche da ridire su Biagio, e alla fine scoppierà il un lungo pianto. Successivamente in studio arriva Sabina l’altra dama che sta conoscendo il cavaliere campano.

La donna, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, racconterà che Biagio è andata a prenderla direttamente a casa sua la mattina per arrivare insieme in trasmissione. Gemma sarà molto delusa dal comportamento del suo spasimante, e tornerà quatta quatta alla sua postazione. La loro conoscenza è giunta già al capolinea? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

