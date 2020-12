Uomini e Donne, anticipazioni oggi 3 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 3 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 3 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista di questa puntata sarà Davide Donadei del Trono Classico. Il bel ragazzo ha fatto un’esterna con Beatrice nella casa dove attualmente vive. Con l’occasione le ha mostrato alcune foto di famiglia, in particolare della madre e del fratello, e ha rivelato alla corteggiatrice che in questo momento si sente solo e vorrebbe una persona al suo fianco.

Davide ha fatto poi un’esterna anche con Chiara. Con quest’ultima però le cose non sembrano essere andate molto bene. Tra i due c’è una forte diffidenza, soprattutto da parte della ragazza, dopo le liti che nel recente passato hanno segnato la loro conoscenza. Che decida dunque di puntare tutto su Beatrice? Per Davide inoltre ci sarà, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, una sorpresa emozionante da parte della madre e del fratello. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

