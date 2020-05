Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 29 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 29 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi pomeriggio, a Uomini e Donne si avvicina sempre più alla chiusura estiva. Il programma della De Filippi potrebbe andare in pausa già dopo la prima settimana di giugno, ciò significa che Giovanna Abate dovrà fare i conti con se stessa e capire cosa vuole il suo cuore. Secondo diverse indiscrezioni, Giovanna avrebbe già scelto il suo lui e la scelta è stata già registrata dal programma della De Filippi, che la manderà in onda la prossima settimana. In questi giorni abbiamo visto Giovanna un po’ combattuta, colpa anche di Sammy che si è rifatto avanti e ha intaccato le certezze dell’Alchimista, che ha finalmente svelato la sua identità.

In questa puntata si parlerà anche di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, detto anche Sirius. Soltanto pochi giorni fa, Gemma aveva organizzato per il suo giovane cavaliere un’esterna fiabesca, vestendosi persino con un abito da principessa. Cosa si sarà inventata quest’oggi per sorprendere Sirius? E quali saranno le reazioni in studio? Inevitabili gli scontri tra Gemma e Valentina anche in questa puntata, poiché Gemma poco tollera l’intromissione dell’Autiero nella sua storia con Sirius. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 29 maggio 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

