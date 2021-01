Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 28 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 28 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista sarà Gemma Galgani. La dama torinese infatti vivrà intense emozioni e sorprese. La puntata è stata registrata il giorno del suo compleanno. Tanti dunque i colpi di scena. La produzione le regalerà una torta, e altrettanto farà la sua nemica Tina Cipollari, che le porterà una torta con tre mummie.

Gemma, oltre a festeggiare il compleanno, sarà protagonista di un nuovo confronto con Maurizio Guerci. Il cavaliere ha più volte ribadito di non voler più riprendere una frequentazione con lei, ma la dama proprio non riesce a voltare pagina. Gemma dunque chiederà un nuovo confronto con il cinquantenne. Lei infatti è convinta che Maurizio abbia detto basta a causa di alcune intromissioni esterne. La Galgani, infatti, racconterà di aver ricevuto delle segnalazioni secondo cui Maurizio l’avrebbe lasciata per un’altra donna. Il cavaliere però nega tutto. Dopo un dibattito in studio, secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, Gemma si impegnerà a portare in trasmissione nei prossimi giorni le prove di quanto afferma. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

