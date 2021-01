Uomini e Donne, anticipazioni oggi 27 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 27 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 27 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista sarà Armando Incarnato, che dopo la lite con Gianni Sperti, si scontrerà duramente con Aurora Tropea. Armando accuserà la dama di essere la talpa di una pagina che, tempo fa, pubblicò un articolo su di lui e Veronica Ursida e che, contattata dallo stesso Armando, gli fece capire di aver ricevuto le informazioni da Aurora. Tra i due ci sarà un’accesa discussione in seguito alla quale la Tropea lascerà lo studio per un confronto incrociato con i telefoni, ma la dama non rientrerà più in studio.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, si parlerà poi di Biagio che avrà delle discussioni con alcune dame con cui è uscito, tra cui Sabina, Maria e Aurora. Passando al Trono Classico, si parlerà poi di Davide Donadei. Il ragazzo ha avuto un duro scontro con Beatrice Buonocore, dopo che il tronista ha dato a Chiara Rabbi, lontano dalle telecamere. Il 25enne farà una bella esterna con Beatrice e i due si baceranno. Tornati in studio, Chiara accuserà il tronista, che a suo dire è molto diverso in esterna e in studio. La Rabbi ribadirà di non aver gradito il bacio che il pugliese ha dato a Beatrice, ma lui la accuserà di reagire solo quando glielo fa notare. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

