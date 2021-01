Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 26 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 26 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista sarà Gemma Galgani. La dama torinese tornerà alla carica con Maurizio Guerci, dopo la fine della loro breve relazione. Secondo Gemma, il cavaliere è di nuovo interessato a lei, come dimostrato nel corso dell’ultima puntata. Maurizio sarà al centro dello studio per sentire la sua versione dei fatti.

L’uomo ribadirà il suo affetto per la dama, ma ribadirà di non voler tornare indietro sui suoi passi. Queste dichiarazioni scateneranno nuove polemiche tra Gemma e la sua storica nemica Tina Cipollari. L’opinionista non risparmierà le sue punzecchiature, sottolineando che Gemma si appiccica troppo agli uomini, e così li allontana. A questo punto Gemma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, scambierà il suo numero con un nuovo cavaliere. In settimana, inoltre, ha scambiato anche qualche messaggio con il quarantenne Gianluca. Nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio anche per Armando Incarnato, il quale dopo aver chiuso e discusso con Lucrezia Comanducci, ha cominciato ad uscire con Nicole, che però contemporaneamente sta uscendo anche con Carlo. A frenarli, però, sarebbe la differenza d’età. Cosa accadrà tra i due? Decideranno di continuare ad uscire nonostante tutto? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

