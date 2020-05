Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 21 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 21 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di oggi assisteremo a una nuova esterna tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. Tina Cipollari, come sempre, non risparmierà le sue battute al vetriolo. Nella puntata di ieri, invece, abbiamo assistito al confronto tra Giovanna Abate e i suoi due corteggiatori, Alessandro Graziani e Sammy Hassan.

Oggi, 21 maggio, ci sarà dunque l’esterna tra Gemma e Sirius: i due si vedranno all’aperto, in un parco, passeggiando mano nella mano, ovviamente indossando i guanti come prevedono le norme. Tina, con la sua solita pungente ironia, dirà che più che un’esterna sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre, a giocare al parco. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, l’opinionista dirà a Maria De Filippi facendo riferimento alla dama torinese: “Oggi è finita per lei”.

Inoltre potremmo assistere a uno scontro tra Sirius e l’ex moglie di Kikò Nalli. Nicola Vivarelli, infatti, visibilmente arrabbiato, dirà a Tina di non nominare sua madre, altrimenti diventa una bestia. Nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio anche per Armando Incarnato. Lui, insieme ad altri due cavalieri, sarà in studio per confrontarsi e incontrare una dama.

La donna infatti ha realizzato un’esterna con i tre cavalieri, scatenando le perplessità dell’imprenditore partenopeo. Spazio dunque ai protagonisti del Trono Over. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 21 maggio 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

