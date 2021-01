Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 21 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 21 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa puntata si tornerà a parlare di Davide, che ancora deve compiere la sua scelta tra Beatrice e Chiara. La favorita sembra proprio quest’ultima, ma sarà davvero così? Ultimamente infatti sembra esserci stato un avvicinamento del ragazzo con Chiara, e questo ha mandato in crisi Beatrice, che è fuggita dallo studio e oggi potrebbe essere assente. Il tronista inoltre ha fatto un’esterna con Chiara, durante la quale si sono lasciati andare a confidenze e coccole. Alla fine Davide ha chiesto di spegnere le telecamere, probabilmente per avere la possibilità di baciarla.

La puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, vedrà come protagonista Gemma Galgani. Maurizio confermerà la sua intenzione di mettere fine alla loro conoscenza. Una decisione che scuote molto la dama torinese. Gemma però si riprenderà presto, grazie all’arrivo in studio di un nuovo cavaliere. I due avranno un incontro e una chiacchierata, dopodiché Gemma deciderà se proseguire o meno la conoscenza con questa new entry. Non mancheranno i consueti battibecchi con Tina Cipollari. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

