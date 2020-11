Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 2 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 2 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata che va in onda oggi pomeriggio, vediamo al centro dell’attenzione il trono over, in particolare le dame come Gemma e Valentina Autiero. Come ben sapete, Valentina era stata accusata da Aurora di star giocando sporco e di non aver rispettato le regole del programma, pubblicando foto in compagnia di Germano sui social. A peggiorare la situazione quest’oggi in studio sarà proprio Germano, poiché spiegherà di essere poco coinvolto dalla dama che invece è già pronta a lasciare il programma per conoscersi fuori. Un bel colpo di scema. Intanto Armando, che in passato ha avuto il suo da fare con Valentina, potrebbe ricevere la visita di nuove dame da conoscere. Quale sarà la sua risposta? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

