Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 2 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 2 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista sarà nuovamente Gemma Galgani, la quale si è baciata con Maurizio, dopo l’infuocata discussione con Maria e Sabina a causa di Biagio. Si parlerà poi di Gianluca De Matteis che è stato più volte accusato di essere freddo e di non avere un vero interesse per nessuna delle sue corteggiatrici. Il ragazzo sembra però preso da Marianna, con la quale ha fatto un’esterna piuttosto sensuale. Non a caso la donna ha deciso di proseguire la conoscenza con Gianluca, abbandonando definitivamente Armando Incarnato. Infine, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, Armando discuterà con Lucrezia per non averle detto dell’appuntamento con Marianna. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

