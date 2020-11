Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 18 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 18 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si parlerà innanzitutto di Gemma Galgani. Continua la sua frequentazione con Biagio, ma la dama è uscita anche con Maurizio, un nuovo cavaliere. Gemma è molto presa da questa nuova conoscenza, e Tina Cipollari, ancora in collegamento da casa, non perderà l’occasione per punzecchiarla.

Biagio è ancora molto confuso e non ha deciso la dama con cui continuare ad uscire, tanto che Sabina, stufa per questo atteggiamento, farà un passo indietro. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ai tronisti Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Si parlerà soprattutto di Gianluca, che avverte la mancanza di Gabriella, la quale ha deciso di autoeliminarsi.

Infine per quanto riguarda il Trono Over, Michele Dentice, chiusa la conoscenza con Roberta Di Padua, ha smesso di frequentare anche Giada, la quale però ha deciso di restare in trasmissione per Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri, invece, svelerà di essere uscito con Giulia. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

