Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 gennaio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 18 gennaio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 18 gennaio 2021, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, in questa prima puntata della settimana non mancheranno i colpi di scena. Dopo l’abbandono di Michele Dentice, anche un altro cavaliere del Trono Over è pronto a lasciare il programma. Si tratta di Simone Bolognesi. Si tratta di una puntata davvero incredibile, perché oggi assisteremo anche ad un altro incredibile avvicendamento nella relazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due, come ricorderete, avevano deciso di interrompere la loro conoscenza.

La romana vorrebbe infatti una frequentazione esclusiva, mentre Riccardo non si sente pronto a fare un passo in avanti importante. Per questo avevano deciso di chiudere la storia. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Guarnieri dovrebbe comunicare di non essere intenzionato a conoscere le altre ragazze giunte in trasmissione per lui, ma di volersi dedicare a Roberta. Come risponderà Di Padua? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

