Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 17 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 17 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, non mancheranno i colpi di scena. Si tratta d’altronde delle ultime puntate prima della pausa natalizia. Venerdì sarà l’ultima puntata prima di tornare, con ogni probabilità, ai primi di gennaio. Si parlerà di Armando Incarnato, che avrà un confronto in studio con Brunilde. Con quest’ultima la frequentazione sembrava ormai finita dopo alcuni disguidi che avevano portato alla rottura. Ultimamente però sembrano essersi riavvicinati. Come si comporterà il cavaliere napoletano? Si tratta di uno dei protagonisti di questa edizione, finito però spesso al centro delle polemiche.

Stessa cosa con si può dire con Lucrezia, con la quale Armando sembra aver chiuso definitivamente dopo la questione relativa alla bottiglia di vino. Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si parlerà anche di Sophie. La giovane tronista appare sempre più presa da Matteo, che al contrario ha avuto da ridire sul suo comportamento. Per il corteggiatore lei infatti è diversa nella vita reale rispetto a come si mostra in studio. La ragazza, sentendosi accusata di essere falsa, reagirà molto male. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

