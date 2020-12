Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 14 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 14 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si tornerà a parlare di Gemma Galgani. La nota dama, dopo un estenuante triangolo amoroso che l’ha fatta soffrire, sembra aver avuto la meglio e conquistato il cuore di Maurizio. Tina Cipollari ovviamente non manca di fare i suoi commenti al veleno. Gemma e Maurizio hanno vissuto momenti intimi? Fin dove si sono spinti? Lo scopriremo nella puntata di oggi.

Gianluca De Matteis decide di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne in quanto non si sente adatto al contesto. Il giovane tronista ammette di non essere riuscito a legarsi a nessuna ragazza e la padrona di casa prova a consolarlo dicendo che probabilmente non è pronto. Si passa a Sophie e alla sua uscita con Matteo: lui le fa notare la sua freddezza mentre lei decide di farlo conoscere alla mamma tramite una videochiamata. I due sono molto vicini.

In studio, però, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la conduttrice chiede a Matteo quale sarebbe la sua risposta in caso di scelta e il ragazzo confessa che direbbe di no. Sophie resta amareggiata dalle parole del corteggiatore e non accetta le giustificazioni di lui mentre Gianni Sperti lo accusa di prendere in giro tutti. Maria De Filippi spiega a tutti che Antonio ha visto l’esterna di Sophie e Matteo e ha deciso di andare via dallo studio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

