Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 12 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 12novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si parte con Tina Cipollari, la grande assenza in studio che di fatto si collegherà in diretta da casa perché ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid ed è in quarantena fiduciaria. In più oggi assisteremo al grande ritorno di Riccardo Guarnieri il quale, dopo la lunga e tormentata storia con Ida Platano, torna per cercare la donna della sua vita e spera che questa volta sarà per sempre. Un ritorno inaspettato accolto con grande piacere dal pubblico.

Si parlerà poi anche del triangolo amoroso che coinvolge Gemma con Biagio e Sabina: Biagio è uscito con entrambe e ha deciso che questa settimana comunicherà ufficialmente con chi tra le due vorrà stare. Si parlerà anche del giovane tronsita Davide Donadei, che farà una doppia eliminazione inaspettata. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

